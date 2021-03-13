На Донбассе оккупанты шесть раз с начала суток нарушили "тишину"

В течение субботы, 13 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований.

Боевых потерь среди украинских защитников нет, информирует пресс-центр ООС.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В этом же направлении, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", вооруженные формирования РоSSийской Федерации сбросили над позициями Объединенных сил два выстрела ВОГ-17.

Вблизи населенного пункта Пески роSSийско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

"На действия роSSийско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в вечерней сводке.

Украинская сторона СЦКК также сообщает о нарушениях со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации и ее наемников.

"В частности, значительное скопление военной техники оккупантов свидетельствует о намерениях и в дальнейшем осуществлять провокации вдоль линии разграничения. Наращивание вооружения и сосредоточение военной техники в районе полигонов является прямым доказательством проведения обучения и боевого слаживания подразделений роSSийско-оккупационных войск", - отмечается в сообщении.

Также было зафиксировано проведение роSSийскими наемниками инженерных работ по расширению оборонительных позиций в районе донецкого аэропорта в направлении линии разграничения.

Кроме того, миссия ОБСЕ зафиксировала факты ограничения свободы передвижения. В частности, на блокпосту вблизи населенного пункта Кременец наемник вооруженных формирований РоSSийской Федерации задержал на 50 минут патруль ОБСЕ , который следовал в направлении Донецка. Украинская сторона СЦКК продолжает фиксировать случаи нежелания незаконными вооруженными группировками ОРДЛО выполнять взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела оккупантов возле Марьинки погиб украинский военный.