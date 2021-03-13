Съезд "Слуги народа" избрал 62 членов Политсовета партии (обновлено)

Всего в Политсовет будет входить 73 человека.

Съезд "Слуги народа" избрал 62 членов Политсовета партии (обновлено)
Фото: сайт СН

Съезд партии "Слуга народа" избрал 62 из 73 членов Политсовета политической силы.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

В состав Политсовета партии вошли, в частности, народные депутаты Давид Арахамия, Артем Культенко, Роман Каптелов, Елена Шуляк, Галина Янченко, Александр Мережко, Евгения Кравчук, Михаил Радуцкий, Никита Потураев, Андрей Герус.

Кроме того, членами Политсовета стали вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Остальные 11 мест, как пояснил глава партии Александр Корниенко, согласно новому уставу, "смогут доукомплектовать в процессе".

Обновление 17: 01. Политсовет возглавил Давид Арахамия, его заместителями стали Руслан Стефанчук, Евгения Кравчук, Андрей Мотовиловец и Вадим Галайчук, написала в Facebook Кравчук.

Еще 8 заместителей изберут на следующих заседаниях.

Напомним, одиннадцатый Съезд партии "Слуга народа" одобрил 13 марта новую редакцию устава партии и доктрину политической силы. Согласно изменениям, в партии появятся Политический совет и Национальный совет общин.

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