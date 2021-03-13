Партия будет просить Зеленского баллотироваться на второй президентский срок

"Мы будем его просить идти на второй срок", заявил Давид Арахамия.

Партия будет просить Зеленского баллотироваться на второй президентский срок
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Партия "Слуга народа" будет просить президента Владимира Зеленского баллотироваться на второй президентский срок.

Об этом сообщили глава фракции и Политсовета партии "Слуги народа" Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко на брифинге, пишет "Украинская правда".

"Мы будем его просить идти на второй срок. А как он решит - это его личное решение", - отметил Арахамия.

Корниенко добавил, что "можно эти спекуляции (о том, будет ли Зеленский баллотироваться - ред.) проводить бесконечно, но есть только один человек, который точно даст ответ на этот вопрос - это Владимир Александрович Зеленский".

"Придет время, и он каждому украинцу даст на это ответ", - сказал он.

Напомним, результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 6-8 февраля, показали, что украинцы продолжают больше всего доверять президенту Украины Владимиру Зеленскому. Действующему президенту в настоящее время доверяют 38% опрошенных.

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