В Боливии задержали экс-временного президента страны Жанин Аньес

Министр внутренних дел Боливии Карлос Эдуардо дель Кастильо сообщил о задержании бывшей исполняющей обязанности президента страны Жанин Аньес.

"Я сообщаю боливийцам, что госпожа Жанин Аньес уже задержана, и сейчас она в руках полиции", - написал он на своей странице в Твиттере.

Informo al pueblo boliviano que la se?ora Jeanine A?ez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Polic?a. #Justicia — Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC) March 13, 2021

Ранее прокуратура выдала ордер на ее арест по обвинению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и в заговоре, пишет Интерфакс.

Сама Аньес назвала этот ордер "политическим преследованием".

"Политическое преследование началось. El MAS решила вернуться к стилям диктатуры. Позор, потому что Боливии не нужны диктаторы, она нуждается в свободе и решениях", - заявила она в соцсети.

La persecuci?n pol?tica ha comenzado. El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones.



Pueden descarga la denuncia con la que pretenden perseguirnos: https://t.co/eVQKCMtcui — Jeanine A?ez Chavez (@JeanineAnez) March 12, 2021

Как информируют СМИ , ряд бывших боливийских министров и чиновников, которые поддержали временное руководство Аньес, также задержаны.

Кастильо также поблагодарил полицию за "большую работу по восстановлению справедливости" для боливийского народа.

Напомним, в октябре 2019 года в Боливии состоялись президентские выборы, на которых победил действующий тогда глава государства Эво Моралес.

Однако уже в ноябре после нескольких недель массовых протестов он покинул свой пост и страну, получив убежище в Мексике.

За Моралесом пошло в отставку все высшее руководство Боливии, а власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.

На выборах 2020 года победу одержал Луис Арсе, однопартиец Моралеса. Аньес признала его победу.