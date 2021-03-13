В Боливии задержали экс-временного президента страны Жанин Аньес
Аньес назвала это "политическим преследованием".
Министр внутренних дел Боливии Карлос Эдуардо дель Кастильо сообщил о задержании бывшей исполняющей обязанности президента страны Жанин Аньес.
"Я сообщаю боливийцам, что госпожа Жанин Аньес уже задержана, и сейчас она в руках полиции", - написал он на своей странице в Твиттере.
Informo al pueblo boliviano que la se?ora Jeanine A?ez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Polic?a.— Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC)
#Justicia March 13, 2021
Ранее прокуратура выдала ордер на ее арест по обвинению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и в заговоре, пишет Интерфакс.
Сама Аньес назвала этот ордер "политическим преследованием".
"Политическое преследование началось. El MAS решила вернуться к стилям диктатуры. Позор, потому что Боливии не нужны диктаторы, она нуждается в свободе и решениях", - заявила она в соцсети.
La persecuci?n pol?tica ha comenzado. El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones.— Jeanine A?ez Chavez (@JeanineAnez)
Pueden descarga la denuncia con la que pretenden perseguirnos:
https://t.co/eVQKCMtcui March 12, 2021
Как информируют СМИ, ряд бывших боливийских министров и чиновников, которые поддержали временное руководство Аньес, также задержаны.
Кастильо также поблагодарил полицию за "большую работу по восстановлению справедливости" для боливийского народа.
Напомним, в октябре 2019 года в Боливии состоялись президентские выборы, на которых победил действующий тогда глава государства Эво Моралес.
Однако уже в ноябре после нескольких недель массовых протестов он покинул свой пост и страну, получив убежище в Мексике.
За Моралесом пошло в отставку все высшее руководство Боливии, а власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.
На выборах 2020 года победу одержал Луис Арсе, однопартиец Моралеса. Аньес признала его победу.