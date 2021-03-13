"Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков, - Зеленский

"Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков, как говорится, и случайных людей, есть и такие".

Партия "Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков и случайных людей.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на съезде политической силы 13 марта, пишет Укринформ.

"Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков, как говорится, и случайных людей, есть и такие. И мы готовы двигаться дальше. Если в этом зале есть те, кто готов опустить руки или до сих пор не понял разницу между настоящим мнением народа и своим Фейсбук- пузырем или шумом некоторых журналистов, активистов, анонимных телеграм-каналов о том, что "все пропало", лучше, пожалуйста, встаньте и уйдите сейчас", - сказал Зеленский.

Он добавил, что верит, что таких людей нет, "а значит, у нас все получится".

Напомним, в Киеве проходит съезд политической партии "Слуга народа".

В нем, в частности, принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера ВР Руслан Стефанчук, народные депутаты, депутаты местных советов от СН, делегаты от каждой из областей.