В украинской армии зарегистрировано еще 222 случая ковида
От коронавируса уже вакцинированы 6 046 украинских военных.
За прошедшие сутки, 12 марта, в украинской армии зарегистрировано 222 новых случая заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.
Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 41 человек.
По состоянию на 13 марта в Вооруженных Силах Украины ковидом болеют 1 526 человек. Всего за время пандемии выздоровели 16 691 человек, летальных случаев - 50.
На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находятся 449 человек.
С начала прививочной кампании вакцинированы 6 046 украинских военных, из них 1 260 - военные медики. За минувшие сутки от COVID-19 привиты 694 воина.
Напомним, за прошедшие сутки, 12 марта, в Украине коронавирусом заболели 13 276 человек, в том числе 710 детей и 382 медработника. От осложнений вируса умерли 243 человека.