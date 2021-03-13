В украинской армии зарегистрировано еще 222 случая ковида

От коронавируса уже вакцинированы 6 046 украинских военных.

В украинской армии зарегистрировано еще 222 случая ковида

За прошедшие сутки, 12 марта, в украинской армии зарегистрировано 222 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 41 человек.

По состоянию на 13 марта в Вооруженных Силах Украины ковидом болеют 1 526 человек. Всего за время пандемии выздоровели 16 691 человек, летальных случаев - 50.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находятся 449 человек.

С начала прививочной кампании вакцинированы 6 046 украинских военных, из них 1 260 - военные медики. За минувшие сутки от COVID-19 привиты 694 воина.

Напомним, за прошедшие сутки, 12 марта, в Украине коронавирусом заболели 13 276 человек, в том числе 710 детей и 382 медработника. От осложнений вируса умерли 243 человека.

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