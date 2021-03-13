Зеленский поздравил Папу Римского Франциска с восьмой годовщиной избрания

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Папу Римского Франциска I с восьмой годовщиной избрания.

Об этом он написал в Твиттере.

"Ваше Святейшество уже 8 лет на престоле учит человечество доброте и милосердию. Мир менялся, но неизменно искренними были молитвы за мир, в частности, на востоке Украины", - написал президент.

Он поблагодарил Папу Римского за инициативу #PopeforUkraine, которая "стала проявлением любви и поддержки для жителей Донбасса".

Напомним, Хорхе Марио Бергольйо был избран Папой на конклаве в 2013 году. Он принял имя в честь Франциска Ассизского. Папа Франциск имеет либеральные взгляды, он первый понтифик-иезуит.

В декабре Папа Римский Франциск в приветственной речи по случаю Рождества вспомнил об Украине и конфликте на Донбассе.