Зеленский поздравил Папу Римского Франциска с восьмой годовщиной избрания

Он поблагодарил Папу Римского за инициативу #PopeforUkraine.

Зеленский поздравил Папу Римского Франциска с восьмой годовщиной избрания
Фото: Твіттер Володимира Зеленського

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Папу Римского Франциска I с восьмой годовщиной избрания.

Об этом он написал в Твиттере.

"Ваше Святейшество уже 8 лет на престоле учит человечество доброте и милосердию. Мир менялся, но неизменно искренними были молитвы за мир, в частности, на востоке Украины", - написал президент.

Он поблагодарил Папу Римского за инициативу #PopeforUkraine, которая "стала проявлением любви и поддержки для жителей Донбасса".

Напомним, Хорхе Марио Бергольйо был избран Папой на конклаве в 2013 году. Он принял имя в честь Франциска Ассизского. Папа Франциск имеет либеральные взгляды, он первый понтифик-иезуит.

В декабре Папа Римский Франциск в приветственной речи по случаю Рождества вспомнил об Украине и конфликте на Донбассе.

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