РоSSиянин, нарушивший порядок въезда в Крым, пытался подкупить украинскую пограничницу

Мужчине запретили въезд в Украину в течение трех лет.

В международном аэропорту "Запорожье" во время оформления рейса "Минск-Запорожье" был обнаружен россиянин, который нарушил порядок въезда во временно оккупированный Крым и выезда с полуострова.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

30-летний россиянин предложил пограничнице 2 100 долларов взятки за беспрепятственный пропуск через государственную границу.

Фото: ГПСУ

Военнослужащая от неправомерного вознаграждения отказалась, сообщила мужчине об уголовной ответственности и вызвала сотрудников Национальной полиции.

В действиях гражданина РФ усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 369 УК «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Кроме того, россиянин не сможет попасть в Украину в течение трех лет, о чем составлен соответствующий протокол.

Фото: ГПСУ

Напомним, пограничники не пустили в Украину 50-летнюю роSSийскую актрису и фотомодель, которая незаконно посещала временно оккупированный Крым. Ей запретили въезд в Украину на три года.