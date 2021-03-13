Украина может увеличить поставки агропромышленной продукции в Афганистан

Это может способствовать обеспечению продовольственной безопасности в стране.

Украина может увеличить поставки агропромышленной продукции в Афганистан
Фото: пресслужба ОПУ

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква встретился с советником Президента Исламской Республики Афганистан Кабиром Ханом Исахелем.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

Участники встречи отметили успешное проведение недавно прошедшего второго заседания Украинской-афганской совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и достижение ряда договоренностей по углублению экономического взаимодействия между двумя странами.

Во время встречи речь шла о политической ситуации безопасности в Исламской Республике Афганистан и усилиях афганских властей, направленных на продвижение внутриафганского диалога.

Украине внимательно следят за позитивными изменениями в Афганистане. Мы разделяем настрой афганской стороны на углубление двусторонних отношений. Пришло время для активизации политического диалога и организации дальнейших двусторонних контактов на высшем уровне. Мы серьезно настроены развивать наше торговое и экономическое сотрудничество, восстанавливать двусторонний товарооборот", - подчеркнул Игорь Жовква.

Заместитель руководителя Офиса Президента отметил возможности для увеличения поставок украинской агропромышленной продукции в Афганистан, что может способствовать обеспечению продовольственной безопасности.

Он также выразил намерения украинской стороны участвовать в реализации инфраструктурных проектов в Афганистане с использованием имеющегося опыта работы в стране: "Мы имеем необходимые знания о вашей стране и опыт и готовы принять участие в восстановлении и модернизации железных дорог, шоссе, объектов энергетики".

Напомним, в прошлом году глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил готовность Украины присоединиться к процессу восстановления Афганистана. Кулеба отметил возможность украинских компаний принять участие в проектах по восстановлению страны.

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