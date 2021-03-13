Антикоррупционный суд арестовал 3 млн долларов и корпоративные права банкира Яценко

Суд наложил арест на 3 млн долларов экс-заместителя главы правления "ПриватБанка" на депозитном счете в Monobank.

Антикоррупционный суд арестовал 3 млн долларов и корпоративные права банкира Яценко
Фото: Володимир Яценко/ Facebook

12 марта Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда наложила арест на депозитный счет, который принадлежит бывшему первому заместителю главы правления “ПриватБанка” времен Коломойского Владимиру Яценко.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Арест также наложен на 1/2 часть долей корпоративных прав в уставных капиталах трех предприятий, принадлежащих гражданской жене Яценко Евгений Кривенко - ООО "Финтех Бэнд", ООО "Эстейт Сити" и ООО "Эйси ДиСи Процессинг.

Суд принял решение наложить арест на 3 млн долларов Яценко на депозитном счете в Monobank.

"И это все в дополнение к уже наложенному аресту следственным судьей на восемь жилых домов, две квартиры, гараж, 20 земельных участков, шесть автомобилей, два прицепа, судно и корпоративные права в ЧАО "УАПКТ "Укрстальпроект" в размере 8,13%" , - отметили в Центре противодействия коррупции.

Отметим, судья Инна Калугина выразила особое мнение в части наложения ареста на корпоративные права.

Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в пятницу отказалась смягчить меру пресечения Яценко.

22 февраля 2020 года Яценко, бывшему главе правления ПриватБанка Александру Дубилету и бывшей первому заместителю главы правления СК "Ингосстрах" Елене Бычихиной объявили подозрение по ч.5 ст.191 (присвоение имущества) по делу о выводе 136 млн гривен из ПриватБанка перед национализацией. Тогда банк принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

После подписания подозрения Яценко едва не вылетел в Австрию, самолет с банкиром принудительно развернули и посадили в "Борисполе". Его защитники утверждают, что Яценко не собирался бежать.

Яценко арестовали, но он сразу вышел на свободу под залог.

Дубилет и Бычихина, вероятно, находятся за рубежом.

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