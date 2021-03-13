"Слуга народа" утвердит сегодня устав с новым руководящим органом партии

Высший совет политической силы заменит Политсовет, в который войдет 50-60 человек.

Съезд партии “Слуга народа” утвердит сегодня, 13 марта, новый устав политической силы с новыми руководящими органами. Документ разработали глава и члены Высшего совета партии.

Об этом в комментарии lb.ua сообщила народный депутат Роксолана Пидласа.

"У нас сейчас есть Высший совет партии, в который входит 12 народных депутатов. Мы хотим сделать этот орган более инклюзивным", - отметила она.

Предлагается создание Политсовета, в который будет входить 50-60 человек. Среди них будут не только народные депутаты, но и министры, некоторые главы ОГА и депутаты местных советов. Политсовет будет принимать политические и стратегические решения. Например, о политических союзах - каких кандидатов партия будет поддерживать.

На вопрос, будет ли это касаться коалиции в Верховной Раде, Пидласа ответила: однозначно. "Это касается и политических союзов национального уровня, и местных союзов, и международных. Какая партия может быть сестринской для "Cлуги народа" из европейских партий? В какие партии могут вступать в Парламентской ассамблее Совета Европы наши депутаты", - добавила нардеп.

Также планируется создание Национального совета общин, который будет иметь право вето на решения Политсовета.

Кроме того, на основе программ партии и президента будет одобрена Доктрина, где определят 20 секторальных направлений с конкретно прописанными задачами.

"Там есть принципы и основные направления. Фундаментальные наши задачи: мир на Донбассе, восстановление инфраструктуры, развитие институций. Есть отдельно часть об идеологии: остается однозначно центризм", - пояснила Пидласа.

Напомним, в субботу, 13 марта, в Киеве начался съезд партии "Слуга народа".

В нем принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, народные депутаты, депутаты местных советов от СН, делегаты от каждой из областей.