Президент почтил память погибших в Куреневской трагедии

Установлена корзина цветов к памятному кресту на ул. Елены Телиги в столице.

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших в Куреневской трагедии.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

В 60-ю годовщину Куреневской трагедии от имени Зеленского в память о погибших киевлянах установлена корзина цветов к памятному кресту на ул. Елены Телиги в столице.

"Эта трагедия, как и Чернобыль, и другие печальные страницы нашей истории, вызванные так называемым человеческим фактором, является горьким уроком для общества и предостережением для власти, задача которой - всегда создавать безопасные условия для граждан. Вечная память погибшим! Сочувствие тем, кто потерял своих родных и близких в этой трагедии", - отметил Глава государства.

Фото: пресс-служба ОПУ

Напомним, Куреневская трагедия произошла в Киеве 13 марта 1961 года, когда мощный селевой поток из Бабьего Яра сквозь прорванную дамбу затопил Куреневку и привел к многочисленным жертвам.

Было разрушено и затоплено илом много жилых домов, промышленные сооружения и культурные объекты. Однако по приказу действующего тогда партийного руководства истинные масштабы катастрофы тщательно скрывались.

13 марта 2011 года, в 50-ю годовщину трагических событий, был установлен памятный крест неподалеку Кирилловской церкви в память жертв Куреневской катастрофы.

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