В Николаеве чиновник ОГА убегал от полицейских на Range Rover

Патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения, он пытался с ними "договориться".

Вечером в пятницу, 12 марта, в Николаеве несколько патрульных машин преследовали в центре города автомобиль Range Rover, который пытался уйти от патрульных. Как оказалось, им управлял чиновник Николаевской ОГА.

Об этом пишет novosti-n.org.

"Рендж Ровер" ехал по проспекту Центральному со стороны ул. Декабристов в направлении Пушкинской. При повороте на ул. Фалеевская водитель не включил сигнал поворота. Экипаж патрульного автомобиля, который заметил это, подал водителю сигнал об остановке. Однако автомобиль только прибавил скорость", - говорится в сообщении.

Полицейские поехали за автомобилем и в течение 10-15 минут гонялись за Рендж Ровером по всему центру Николаева. Автомобиль неоднократно нарушал правила дорожного движения, в частности, проезжал на красный сигнал светофора. В конце концов несколько автомобилей патрульной полиции "зажали" Рендж Ровер со всех сторон на ул. Никольской, в районе пересечения с ул. Соборной.

Водитель вышел из машины и попытался «договориться» с патрульными, в ходе общения с водителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель признал, что пил виски, однако от предложения пройти медицинское обследование или на месте, или в нарколаборатории отказался.

"За рулем Рендж Ровера был какой-то Бурда Игорь Владимирович. На сиденье авто лежала его визитная карточка, из которой следовало, что ее владелец является помощником народного депутата Украины. На сайте Верховной Рады такого "помощника" обнаружить не удалось. Помог сайт электронных деклараций - там Игорь Владимирович Бурда значится как главный специалист управления капитального строительства Николаевской облгосадминистрации", - говорится в сообщении.

На своей странице в соцсети Facebook Игорь Бурда отметил, что он "политический деятель". Издание отмечает, что на местных выборах осенью 2020 года он баллотировался в депутаты Николаевского горсовета от партии “Слуга народа”.

В отношении чиновника и "политического деятеля" полицейские составили сразу несколько протоколов по различным статьям админкодекса Украины, в том числе и по ст. 130 - "Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции».

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким написал в Facebook, что получил подтверждение о случившемся в полиции.

"Оказалось, что чиновник ОГА, который отличился в пятницу вечером в попытке скрыться от правоохранителей, еще и пытался «порешать» с патрульными. Лично для меня, ситуация вдвое неприятная, потому что Игоря Бурду я знаю довольно давно и от кого, от кого, - а от него такого поведения не ожидал. Своим вчерашним поведением он опорочил не себя, а людей, которые доверили ему быть кандидатом в депутаты от "Слуги народа" в округе, и статус госслужащего", - отметил глава облгосадминистрации.

Он отметил, что его реакция, как главы ОГА, будет мгновенной и беспристрастной: "Индульгенции не будет ни для кого!!!".

"Именно поэтому, в понедельник утром жду заявление об увольнении от Игоря Бурды. Надеюсь, что эта ситуация станет уроком для других госслужащих", - добавил Ким.

Ким также дал поручение руководителю госслужбы области провести дополнительное ознакомление должностных лиц с этическим кодексом украинского госслужащего и усилить работу в направлении транспортной дисциплины.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения», который повышает штрафы за вождение в нетрезвом состоянии.