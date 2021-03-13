В субботу, 13 марта, в Киеве начался съезд партии "Слуга народа".

Об этом сообщил lb.ua.

В нем примут участие народные депутаты, депутаты местных советов от СН, делегаты от каждой из областей.

У места проведения съезда собрались активисты инициативы # SaveФОП.

Фото: Анна Стешенко

Отметим, в повестке дня - организационные и программные вопросы.

В частности, планируется обсуждение новой редакции Устава партии и проведение выборов в руководящие органы на его основе, а также Доктрины партии, сочетающей в себе основополагающие и практические вопросы будущей деятельности политической силы.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

"На съезде "Слуги народа" мы рассмотрим вопрос изменений в системе управления партией. Хотим сделать ее более современной, реально объединяющей людей, принимающих политические решения - как на местах, так и в центральной власти, - заявил глава партии Александр Корниенко.

Напомним, что это уже второй этап съезда СН. На первом, который состоялся 11 февраля, партия озвучила своих кандидатов на довыборы в двух округах.

До этого съезд партии "Слуга народа" дважды переносился из-за неопределенности с кандидатами на вакантных округах. В конце концов, первый этап съезда был назначен на 11 февраля. Второй этап - полноценный большой съезд - должен был быть в конце февраля, планировалось рассматривать вопрос кардинального реформирования партии.