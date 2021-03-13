В Киеве начался съезд партии "Слуга народа"

Планируется обсуждение новой редакции устава партии и доктрины политической силы.

В субботу, 13 марта, в Киеве начался съезд партии "Слуга народа".

Об этом сообщил lb.ua.

В нем примут участие народные депутаты, депутаты местных советов от СН, делегаты от каждой из областей.

У места проведения съезда собрались активисты инициативы # SaveФОП.

Фото: Анна Стешенко

Отметим, в повестке дня - организационные и программные вопросы.

В частности, планируется обсуждение новой редакции Устава партии и проведение выборов в руководящие органы на его основе, а также Доктрины партии, сочетающей в себе основополагающие и практические вопросы будущей деятельности политической силы.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

"На съезде "Слуги народа" мы рассмотрим вопрос изменений в системе управления партией. Хотим сделать ее более современной, реально объединяющей людей, принимающих политические решения - как на местах, так и в центральной власти, - заявил глава партии Александр Корниенко.

Напомним, что это уже второй этап съезда СН. На первом, который состоялся 11 февраля, партия озвучила своих кандидатов на довыборы в двух округах.

До этого съезд партии "Слуга народа" дважды переносился из-за неопределенности с кандидатами на вакантных округах. В конце концов, первый этап съезда был назначен на 11 февраля. Второй этап - полноценный большой съезд - должен был быть в конце февраля, планировалось рассматривать вопрос кардинального реформирования партии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Оккупанты в Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициямОккупанты в Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям
Украинские министры решили вакцинироваться от ковидаУкраинские министры решили вакцинироваться от ковида
Польша обвинила роSSийского консула в распространении COVID-19Польша обвинила роSSийского консула в распространении COVID-19
В Швейцарии более половины участников референдума проголосовали за запрет одежды, закрывающей лицоВ Швейцарии более половины участников референдума проголосовали за запрет одежды, закрывающей лицо
В Мьянме за минувшие сутки убили 8 протестующих, еще четверо умерли за решеткойВ Мьянме за минувшие сутки убили 8 протестующих, еще четверо умерли за решеткой
Блок рекламы


Похожие новости
Минюст подал иск о запрете "Партии Шария"Минюст подал иск о запрете "Партии Шария"
Съезд судей не избрал судью Конституционного Суда при повторном голосованииСъезд судей не избрал судью Конституционного Суда при повторном голосовании
Съезд судей не смог избрать кандидата в КСУ и проведет повторное голосованиеСъезд судей не смог избрать кандидата в КСУ и проведет повторное голосование
Съезд судей Украины избрал четвертого члена ВСП по своей квотеСъезд судей Украины избрал четвертого члена ВСП по своей квоте
Съезд судей избрал трех членов Высшего совета правосудия по своей квотеСъезд судей избрал трех членов Высшего совета правосудия по своей квоте
В Киеве провели ежегодную акцию солидарности с оккупированным КрымомВ Киеве провели ежегодную акцию солидарности с оккупированным Крымом
В Киеве протестовали из-за назначения новых членов Высшего совета правосудия и судьи Конституционного судаВ Киеве протестовали из-за назначения новых членов Высшего совета правосудия и судьи Конституционного суда
В Киеве состоялся Марш женщин, параллельно прошла акция "Операция по спасению феминисток"
В Киеве начинается Марш женщин, параллельно проходит акция "Операция по спасению феминисток"
В Киеве состоялась акция в защиту Гостиного двораВ Киеве состоялась акция в защиту Гостиного двора
Последние новости
Подгружаем последние новости