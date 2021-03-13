На Донбассе около Марьинки погиб украинский военный

За прошедшие сутки было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, сегодня - уже 4.

На Донбассе около Марьинки погиб украинский военный
Фото: pravda.com.ua

В пятницу, 12 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе около Марьинки в результате обстрела оккупантов погиб украинский военный.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Всего за сутки было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня.

В частности, вблизи поселка Екатериновка оккупанты вооруженных формирований РФ открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Пивденне оккупанты совершили обстрел позиций украинских защитников из минометов 82 калибра и крупнокалиберных пулеметов. В результате один украинский воин получил боевое травмирование. Его госпитализировали, состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

Вблизи Старогнатовки роSSийско-оккупационные войска обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов, а около поселков Тарамчук и Пески- еще и из стрелкового оружия и станкового противотанкового гранатомета.

Недалеко от населенного пункта Гнутово захватчики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов. В этом же направлении было замечено инженерное оборудование позиций войск противника.

На действия противника наши воины открывали ответный огонь.

"Украинская сторона СЦКК продолжает фиксировать факты проведения вооруженными формированиями РоSSийской Федерации инженерных работ по дооборудованию существующих и созданию новых фортификационных сооружений, что является грубым нарушением дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. В частности, в районе населенных пунктов Железное, Набережное и Водяное захватчики проводили инженерные работы в направлении линии соприкосновения. По всем указанным фактам Украинской стороной СЦКК направлены соответствующие ноты в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

По состоянию на 07:00 13 марта с стороны роSSийско-оккупационных войск было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Все они были осуществлены в районе населенного пункта Пески. Противник открывал огонь в сторону наших позиций с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь сегодня среди украинских защитников нет.

Напомним, 11 марта неподалеку Новозвановки в Луганской области в результате прицельного обстрела оккупантов был ранен военнослужащий ВСУ, его состояние удовлетворительное.

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