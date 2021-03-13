О национализации речь не идет: Данилов объяснил свои слова о возвращении "Мотор Сичи" государству

"Речь шла о том, что предприятие" Мотор Сич "в ближайшее время будет возвращено в собственность украинского народа законным способом".

На заседании СНБО в четверг, 11 марта, речь шла не о национализации запорожского предприятия "Мотор-Сич", а о его возвращении в собственность украинского народа в соответствии с действующим законодательством.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в программе "Свобода слова" на телеканале "Украина", передает “Интерфакс-Украина”.

"Слово" национализация "не было никаким образом использовано ни на заседании СНБО, ни в решениях, которые принимались СНБО, ни на брифинге, на котором я выступал. Мы сегодня находимся в информационной войне с РоSSийской Федерацией, которая имеет непосредственное отношение совместно с Китаем к попыткам захвата предприятия "Мотор Сич", поэтому мы имеем сегодня такую негативную информацию о национализации. Речь шла о том, что предприятие "Мотор Сич" в ближайшее время будет возвращено в собственность украинского народа законным способом в соответствии с действующим законодательством", - заявил Данилов.

По словам Данилова, "Украина не может позволить себе, находясь в состоянии войны, отдать в чужие руки предприятие, от которого зависит украинская обороноспособность".

Напомним, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение о возвращении ПАО "Мотор-Сич" в государственную собственность. Инвесторы предприятия при этом получат компенсации.