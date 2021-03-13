Украина поддерживает решение США о санкциях против Коломойского, - Зеленский

По словам главы государства, власть работает над возвращением выведенных из страны средств.

Киев поддерживает решение Вашингтона о введении санкций в отношении бывших владельцев ПриватБанка. Об этом в Facebook заявил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, власть работает над возвращением выведенных из страны средств.

"О санкциях США в отношении бывших владельцев ПриватБанка. Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства, чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс". А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой", - заявил Зеленский.

По словам президента, важно одно: если человек готов работать законно и прозрачно - его поддержат, если же хочет и в дальнейшем создавать монополии, контролировать СМИ - это время заканчивается.