Еврокомиссар обсудил с Брензовичем соблюдение прав венгров Закарпатья, в МИД отреагировали

"Правам венгерского, как и других национальных меньшинств в Украине, ничего не угрожает".

Еврокомиссар обсудил с Брензовичем соблюдение прав венгров Закарпатья, в МИД отреагировали
Фото: facebook Ніколенка

Правам венгерского, как и других национальных меньшинств в Украине, ничего не угрожает. Об этом “Радио Свобода” заявил спикер МИД Олег Николенко.

Так он прокомментировал разговор европейского комиссара Оливера Варгеи с Василием Брензовичем о правах венгров Закарпатья.

"Правам венгерского, как и других национальных меньшинств в Украине, ничего не угрожает. МИД и Минобразования ведут диалог с венгерскими чиновниками, предоставляют им исчерпывающие разъяснения особенностей организации учебного процесса в Украине. Мы выступаем против политизации и любых злоупотреблений этой темой" , - отметил Николенко.

По его словам, сейчас существуют все основания достичь желаемого взаимопонимания как на двустороннем уровне, так и в непосредственном взаимодействии с гражданами Украины - представителями венгерского меньшинства.

Еврокомиссар по вопросам расширения и соседства ЕС Оливер Варгеи сегодня провел онлайн-разговор с главой Общества венгерской культуры Закарпатья Василием Брензовичем и депутатом Европарламента от Венгрии Андреа Бочкор.

"С Василием Брензовичем, главой Общества венгерской культуры Закарпатья, и Андреа Бочкор сегодня обсуждаем необходимость обеспечения Украиной прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в тесном сотрудничестве с их представителями", - написал Варгеи в Twitter.

Напомним, 30 ноября в СБУ сообщили об обысках в благотворительном фонде, пропагандирующем создание автономии на Закарпатье. Согласно сообщению спецслужбы, следствие изучает факты поддержки "отдельными украинскими общественными деятелями" государственных органов Венгрии.

В Обществе венгров Закарпатья и политической силе "Партия венгров Украины" (КМКС) обыски СБУ назвали беспрецедентным грубым вмешательством, "в рамках которого вооруженные представители спецслужб оккупировали квартиру Василия Брензовича, председателя ОВКЗ-КМКС, центральный офис организации в Ужгороде, а также офисы благотворительных фондов - "Закарпатский центр экономического развития "Эган Эде" и "За Закарпатский венгерский институт" - для проведения обысков".

Накануне местных выборов 25 октября Василий Брензович сообщил, что КМКС поддержит Золтана Бабьяка на должность Береговского городского головы.

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