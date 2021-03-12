Организационную структуру оккупационных войск на Донбассе роSSийский Генштаб позаимствовал у Waffen SS - Александр Турчинов

РоSSийские оккупационные войска, которые противостояли украинской армии на Донбассе, состояли из трех частей. Первая часть - это были регулярные роSSийские воинские подразделения.

Вторая была построена по принципу Waffen SS, который Генеральный штаб РФ позаимствовал у нацистской Германии. Эти подразделения формировались из коллаборационистов, но на командных должностях были кадровые роSSийские офицеры. Третья составляющая была наиболее опасной - это профессиональные убийцы-наемники, представители частных военных компаний.

Об этом экс-секретарь СНБО, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов рассказал в эфире 5 канала.

По его словам, солдаты из переброшенных на Донбасс регулярных воинских частей РФ не были мотивированы, воевали по приказу.

"Попадая в плен, рассказывали все, что знают и не знают", - добавил Турчинов.

"Вторая составляющая, которая и сейчас активно используется во время войны на востоке Украины, комплектовалась роSSийским Генеральным штабом по схеме Waffen SS, когда военные подразделения состоят из местного криминального элемента, безработных коллаборационистов, а на командных должностях находятся роSSийские кадровые офицеры", - пояснил руководитель центрального штаба ЕС , добавив, что эти подразделения, как и регулярные войска, подчинены 8-й армии Южного военного округа РФ , но имели плохую дисциплину и очень низкий профессиональный уровень.

Что касается третьей составляющей оккупационных войск, то ее экс-секретарь СНБО Украины назвал ее самой опасной - "это так называемые наемники - представители частных военных компаний».

"Технология привлечения к боевым действиям ЧВК отрабатывалась россиянами в Украине и после этого активно использовалась в Сирии и в других горячих точках", - сказал он, подчеркнув, что это профессиональные убийцы, проходящие военную службу и спецподготовку.

"Их вооружала роSSийская армия, а финансировали через частные военные компании, по образцу ЧВК "Вагнера" роSSийского миллиардера Пригожина. Они были мотивированы убивать, потому что за каждого убитого украинца, за каждый сбитый самолет или вертолет, за кровь и слезы украинцев они получали дополнительное вознаграждение. За эти убийства они также получали государственные награды от Путина. Это самые опасные, жестокие и профессионально подготовленные военные преступники", - сказал Александр Турчинов.