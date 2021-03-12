СБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза" из-за отключения 58 котельных в зоне ООС

Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения должностными лицами ПАО "Донецкоблгаз" диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Установлено, что владельцами ПАО "Донецкоблгаз" являются иностранные оффшорные компании с признаками фиктивности, подконтрольные гражданину Украины, который в настоящее время находится на территории РоSSийской Федерации. При этом данное акционерное общество относится к объектам, имеющим важное народнохозяйственное и оборонное значение.

"В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления и привлечению их к ответственности", - отмечают в спецслужбе.

Как известно, 6 марта в Славянске ПАО "Донецкоблгаз" осуществило отключение местных котельных коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго" от газоснабжения. Это привело к тому, что полтысячи жилых домов и ряд социальных объектов, в том числе больницы, остались без тепла.

Такая ситуация сложилась не только в Славянске. Отключения происходят в Лимане, Часовом Яру, Краматорске, Дружковке, Константиновке и других городах и поселках области, которые получают тепло от "Донецктеплокоммунэнерго".