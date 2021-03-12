Кличко рассказал о подготовке Киева к новой волне заболеваемости коронавирусом

На увеличение количества коек город выделил почти 30 млн гривень, еще 7,5 млн грн потратили на закупку кислородных концентраторов.

Кличко рассказал о подготовке Киева к новой волне заболеваемости коронавирусом
Фото: kyivcity.gov.ua

Несмотря на высокий уровень нагрузки на больницы, мест хватает. Об этом Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

Мэр Киева отметил, что для увеличения количества коек город выделил почти 30 млн гривень, еще 7,5 млн грн потратили на закупку кислородных концентраторов.

«Сегодня главное - это здоровье и жизнь украинцев. И очень важно предотвратить коллапс медицинской системы. Мы контролируем ситуацию. Потому город определил для приема больных коронавирусом почти 5100 коек в 29 медучреждениях столицы», - сообщил городской голова.

Он добавил, что по состоянию на 12 марта зафиксировано наиболее количество больных коронавирусом в медицинских учреждениях с начала пандемии - 2548 человек. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сейчас составляет 57%.

«Как видим, увеличивается количество госпитализированных пациентов. Сегодня в больницах столицы - наибольшее количество больных коронавирусом от начала пандемии. Особенно тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки. Это тревожная тенденция», - рассказал Кличко.

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