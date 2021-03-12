Кличко рассказал о подготовке Киева к новой волне заболеваемости коронавирусом

На увеличение количества коек город выделил почти 30 млн гривень, еще 7,5 млн грн потратили на закупку кислородных концентраторов.

Несмотря на высокий уровень нагрузки на больницы, мест хватает. Об этом Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

Мэр Киева отметил, что для увеличения количества коек город выделил почти 30 млн гривень, еще 7,5 млн грн потратили на закупку кислородных концентраторов.

«Сегодня главное - это здоровье и жизнь украинцев. И очень важно предотвратить коллапс медицинской системы. Мы контролируем ситуацию. Потому город определил для приема больных коронавирусом почти 5100 коек в 29 медучреждениях столицы», - сообщил городской голова.

Он добавил, что по состоянию на 12 марта зафиксировано наиболее количество больных коронавирусом в медицинских учреждениях с начала пандемии - 2548 человек. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сейчас составляет 57%.

«Как видим, увеличивается количество госпитализированных пациентов. Сегодня в больницах столицы - наибольшее количество больных коронавирусом от начала пандемии. Особенно тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки. Это тревожная тенденция», - рассказал Кличко.