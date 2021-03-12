Микитася освободили из-под стражи

Бывший депутат отсидел в СИЗО два с половиной месяца.

Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи бывшего нардепа, экс-главу "Укрбуда" Максима Микитася.

"Решением Шевченковского районного суда Киева Максим Микитась освобожден из-под стражи. Несправедливая мера пресечения изменена", - говорится в фейсбуке Микитася.

Адвокат Артур Габриэлян в комментарии hromadske уточнил, что суд удовлетворил ходатайство об избрании Микитасю более мягкой меры пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Напомним, что Микитась находился под стражей с 31 декабря.

Ему инкриминируют заказ похищения юриста корпорации "Укрбуд", владельцем которой он был. Следствие утверждает, что Микитась во время пребывания под домашним арестом (по делу о хищении средств Нацгвардии) заказал похищение человека с целью вымогательства $800 тыс. долга.

Уголовное дело о хищении средств Нацгвардии касается махинаций с жильем, в результате чего были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн. После сделки со следствием, в которой он дал показания в отношении заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, Микитась находится под охраной детективов НАБУ.