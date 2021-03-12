Встреча "нормандской четверки" на высшем уровне планируется на апрель, - Кравчук

Однако "предусмотреть деятельность или позицию РоSSии - очень трудно, она меняется каждый день".

Следующая встреча лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, РоSSия) может состояться уже в апреле. Однако точно говорить о ее проведении рано, ведь позиция РоSSии "меняется каждый день".

Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил в эфире Украина24.

"Я знаю, что идет большая работа на уровне политических советников, где участвуют Ермак (глава ОП Украины Андрей Ермак, - ред.), советник Путина Козак и др. Они как раз решают главный вопрос - встреча на высшем уровне. Планируется где-то, наверное, на апрель, но как оно будет на самом деле - сказать трудно. Предусмотреть деятельность или позицию РоSSии - очень трудно, она меняется каждый день", - заявил Леонид Кравчук.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с каждым из лидеров стран "нормандской четверки" отдельно, если четырехсторонние переговоры будут откладываться.

В ответ на это в Кремле подчеркнули, что "любая встреча должна быть хорошо подготовлена". По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в данном случае подготовка заключается в "выполнении договоренностей".

Последний саммит "нормандской четверки" состоялся 9 декабря 2019 года.