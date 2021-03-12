На строительстве казарм во Львове растратили почти 5 млн грн, - ГБР

Генподрядчику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией.

На строительстве казарм во Львове растратили почти 5 млн грн, - ГБР
Фото: РБК

Государственное бюро расследований завершило расследование по делу о завладении 4,7 млн грн бюджетных средств, выделенных на строительство казарм улучшенной планировки во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что директор и владелец предприятия (генподрядчик) умышленно подделал акты приемки выполненных строительных работ, в которых отметил объемы, виды и стоимость выполненных работ, которые фактически не были выполнены. Он подписал их, заверил печатью предприятия и предоставил Западному территориальному квартирно-эксплуатационному управлению.

Как пояснили в ГБР, директор предприятия таким образом решил «отмыть» 2,4 млн грн. Для этого он совершил ряд переводов указанных денег на другой расчетный счет предприятия, которые в дальнейшем были направлены предприятием на выдачу наличных с банкомата по карте и лично получены руководителем предприятия.

Таким образом, по данным ГБР, государству был нанесен ущерб на 4,7 млн грн.

Теперь руководителя компании подозревают по трем статьям УК: в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах; служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия; легализации имущества, полученного преступным путем.

Генподрядчику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Кроме того, как отметили в ГБР, строительные работы были выполнены с нарушением проектных документов и строительных норм, что может привести к полному разрушению казарм.

Напомним, в июле 2020 года детективы НАБУ разоблачили преступную группу из пяти человек, которая организовала коррупционную схему закупки для военнослужащих НГУ квартир, непригодных для проживания. Всего по делу о завладении имуществом Национальной гвардии Украины на 81,64 млн гривен подозреваются восемь человек, в том числе бывший народный депутат Украины Максим Микитась.

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