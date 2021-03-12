На должность исполнительного директора Украинского культурного фонда претендуют 13 человек

Открытые собеседования с кандидатами и избрание исполнительного директора Фонда будут транслировать онлайн.

Украинский культурный фонд опубликовал пакеты документов кандидатов на должность исполнительного директора Фонда. Конкурс на эту должность был объявлен 8 февраля. 9 марта был завершен прием пакетов документов от кандидатов, информирует пресс-служба УКФ.

Всего на конкурс на должность исполнительного директора Украинского культурного фонда поступило 13 пакетов документов. Претендентами на должность являются:

Белоус Инна

Гершун Юлия

Жила Вячеслав

Катрулина Анна

Которобай Станислав

Мыскив Леся

Миранков Сергей

Рагимова Анастасия

Румко Жанна

Савостина Юлия

Соснов Олег

Федив Юлия (нынешняя исполнительная директор Фонда, - ред.)

Шторм Виктория

После проведения технического отбора пакетов документов кандидатов, в соответствии с регламентом Наблюдательного Совета состоятся открытые собеседования с кандидатами и избрание исполнительного директора Фонда путем голосования. Их трансляция будет осуществляться на YouTube-канале УКФ.

О дате и времени собеседования будет сообщено позже.

Напомним, 20 января объявили обновленный состав Наблюдательного Совета УКФ, поскольку завершилась каденция предыдущего состава, где главой была Марина Порошенко. В новом Наблюдательном Совете - 9 человек: Юрий Рыбчинский и Артем Сурин (от Президента Украины), Алексей Кирющенко и Екатерина Чуева (от Минкульта), Юрий Артеменко, Владислав Корниенко, Александр Сусленский и Игорь Тулузов (от общественных организаций).

Девятый - глава Совета - избирается и назначается Министерством культуры и работает на общественных началах. Им стал гендиректор и художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Михаил Захаревич.