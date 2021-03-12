На должность исполнительного директора Украинского культурного фонда претендуют 13 человек

Открытые собеседования с кандидатами и избрание исполнительного директора Фонда будут транслировать онлайн.

На должность исполнительного директора Украинского культурного фонда претендуют 13 человек

Украинский культурный фонд опубликовал пакеты документов кандидатов на должность исполнительного директора Фонда. Конкурс на эту должность был объявлен 8 февраля. 9 марта был завершен прием пакетов документов от кандидатов, информирует пресс-служба УКФ.

Всего на конкурс на должность исполнительного директора Украинского культурного фонда поступило 13 пакетов документов. Претендентами на должность являются:

  • Белоус Инна
  • Гершун Юлия
  • Жила Вячеслав
  • Катрулина Анна
  • Которобай Станислав
  • Мыскив Леся
  • Миранков Сергей
  • Рагимова Анастасия
  • Румко Жанна
  • Савостина Юлия
  • Соснов Олег
  • Федив Юлия (нынешняя исполнительная директор Фонда, - ред.)
  • Шторм Виктория

После проведения технического отбора пакетов документов кандидатов, в соответствии с регламентом Наблюдательного Совета состоятся открытые собеседования с кандидатами и избрание исполнительного директора Фонда путем голосования. Их трансляция будет осуществляться на YouTube-канале УКФ.

О дате и времени собеседования будет сообщено позже.

Напомним, 20 января объявили обновленный состав Наблюдательного Совета УКФ, поскольку завершилась каденция предыдущего состава, где главой была Марина Порошенко. В новом Наблюдательном Совете - 9 человек: Юрий Рыбчинский и Артем Сурин (от Президента Украины), Алексей Кирющенко и Екатерина Чуева (от Минкульта), Юрий Артеменко, Владислав Корниенко, Александр Сусленский и Игорь Тулузов (от общественных организаций).

Девятый - глава Совета - избирается и назначается Министерством культуры и работает на общественных началах. Им стал гендиректор и художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Михаил Захаревич.

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