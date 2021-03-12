Зеленский пригласил президента Австрии в Украину на День Независимости

Президенты по телефону поговорили о коронавирусе и вакцинах.

Президент Владимир Зеленский пригласил президента Австрии Александра Ван дер Беллена в Украину на День Независимости.

Об этом сообщил Офис президента по итогам телефонного разговора Зеленского и Ван дер Беллена.

Основной темой разговора стали меры, принимаемые в Украине и Австрии против коронавируса.

Зеленский отметил важность солидарного распределения сертифицированных вакцин, а президент Австрии подтвердил готовность способствовать ускоренному получению Украиной вакцин в рамках инициативы COVAX.

"По моему мнению, самое важное - чтобы эта вакцина была качественной и эффективной. Чем быстрее Украина будет получать новые партии вакцин, тем скорее будет происходить вакцинация в нашей стране", - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил Ван дер Беллена за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и санкций против РоSSии.