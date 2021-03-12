Зеленский пригласил президента Австрии в Украину на День Независимости
Президенты по телефону поговорили о коронавирусе и вакцинах.
Президент Владимир Зеленский пригласил президента Австрии Александра Ван дер Беллена в Украину на День Независимости.
Об этом сообщил Офис президента по итогам телефонного разговора Зеленского и Ван дер Беллена.
Основной темой разговора стали меры, принимаемые в Украине и Австрии против коронавируса.
Зеленский отметил важность солидарного распределения сертифицированных вакцин, а президент Австрии подтвердил готовность способствовать ускоренному получению Украиной вакцин в рамках инициативы COVAX.
"По моему мнению, самое важное - чтобы эта вакцина была качественной и эффективной. Чем быстрее Украина будет получать новые партии вакцин, тем скорее будет происходить вакцинация в нашей стране", - сказал Зеленский.
Он также поблагодарил Ван дер Беллена за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и санкций против РоSSии.
"Владимир Зеленский пригласил Президента Австрии с женой принять участие в инаугурационном саммите инициативы [Крымская платформа], который состоится в августе 2021 года в Киеве, и в праздновании 30-летия независимости Украины", - сказано в сообщении.