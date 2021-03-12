Зеленский создал Консультативный совет по обеспечению прав защитников Украины

Главой совещательного органа назначена Алена Вербицкая.

Зеленский создал Консультативный совет по обеспечению прав защитников Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины. Соответствующий указ № 93/2021 глава государства подписал 12 марта.

Как сообщает пресс-служба президента, с просьбой о создании при Офисе Президента Украины такого Консультативного совета обращались правозащитники совместно с депутатами Верховной Рады. "Глава государства как Верховный Главнокомандующий и гарант Конституции, подписав соответствующий указ, поддержал идею создания такого совещательного органа", - отмечается в сообщении.

По словам главы Консультативного совета Алены Вербицкой, с начала роSSийской вооруженной агрессии защищать Украину пошли тысячи добровольцев. Некоторые из них стали жертвами несовершенного украинского законодательства - сотни добровольцев оказались за решеткой и были осуждены за военные преступления по законам мирного времени. В настоящее время известны примеры судебных разбирательств, когда за выполнение служебных обязанностей человека пытались осудить более чем на 10 лет заключения.

В таких делах есть обстоятельства, которые требуют дополнительного анализа, более глубокого изучения, и именно для этого создается Консультативный совет.

По словам главы Консультативного совета, в его состав будут входить народные депутаты Украины, представители органов исполнительной власти, оборонных ведомств, правозащитники и общественные деятели. Будет возможность привлекать также правительственные и неправительственные организации, в том числе международные, для получения помощи и консультаций.

"До этого мы писали запросы, долго ждали ответа, а здесь будет возможность работать более эффективно", - резюмировала Алена Вербицкая.

Как сообщалось, в начале марта в Офисе президента провели совещание под председательством Андрея Ермака, в котором приняли участие представители правоохранительных органов и депутатского корпуса, Министерства по делам ветеранов и уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Речь шла о необходимости проанализировать судебные решения в отношении ветеранов и общественных деятелей с 2014 года.

В ОП не исключали, что сотни ветеранов и активистов не смогли должным образом защититься от давления, подвергшись несправедливому применению законов мирного времени к оценке событий, которые произошли в условиях вооруженной агрессии РоSSии.

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