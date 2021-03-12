На отстраненного судью КСУ Тупицкого до сих пор распределяют дела, - "Схемы"

В этом году на него были распределены по меньшей мере три дела.

Вопреки указу президента Владимира Зеленского об отстранении Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного суда Украины и несмотря на его недопуск в помещение КСУ работниками Управления госохраны, на него продолжают распределяться дела.

Об этом говорится в расследовании "КСУ: Хроники беспредела" программы "Схемы".

Как выяснили журналисты, в этом году, уже после объявления подозрения Тупицкому и указа о его отстранении от должности судьи, на него были распределены по меньшей мере три дела.

Первое - это конституционная жалоба от гражданина Владимира Еремина от 5 января 2021 года, касавшаяся соответствия Конституции отдельных положений закона "О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине", а также закона "О национальной полиции".

25 января на Тупицкого была распределена еще одна жалоба - от гражданина Олега Тищенко относительно соответствия Конституции отдельных положений закона "О Государственном земельном кадастре".

И третье дело - это конституционная жалоба гражданки Натальи Калашник о соответствии Конституции отдельных положений Хозяйственного процессуального кодекса.

По просьбе "Схем" прокомментировать, что означает такое распределение, как рассматривает дела отстраненный указом президента судья Тупицкий, который также не имеет доступа в помещения суда, в КСУ сообщили: "Автоматическое распределение обращений в суд в отношении судьи Тупицкого А.Н. означает выполнение предусмотренных законом №2135, регламентом и инструкцией указанных выше мер относительно всех конституционных представлений, обращений, жалоб, поступающих в суд, с целью их распределения между всеми судьями, включая Тупицкого А.Н.".

Кроме того, журналисты установили, что Тупицкий также готовит для других судей КСУ проекты повестки дня - то есть, что именно им надо рассматривать, а что - нет.

Сам Тупицкий на просьбу журналистов о комментарии пока не ответил.

Напомним, Тупицкий отстранен от должности главы КСУ с декабря прошлого года. Президент издал соответствующий указ сроком на два месяца из-за подозрения в совершении Тупицким уголовного преступления – судейского мошенничества. В КС заявили, что Зеленский вышел за пределы полномочий и обжаловали его указ.

3 февраля Верховный Суд отказал Тупицкому в открытии производства, мотивируя тем, что его не следует рассматривать по правилам административного судопроизводства.

26 февраля Зеленский еще на месяц продлил отстранение Тупицкого. После этого он снова подал ходатайство об обжаловании указа об отстранении.

Уже после отстранения Тупицкий созвал специальное заседание КС, но представитель президента в суде Федор Вениславский заявил, что он не имел таких полномочий. 11 марта стало известно, что Тупицкий снова созвал специальное заседание КСУ.