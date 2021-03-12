Заместитель Кличко Поворозник вышел на работу после 11-месячного отстранения

Дело о взятке пошло в суд без него.

Фото: kyivcity.gov.ua Николай Поворозник

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник вышел на работу после 11-месячного отстранения. В апреле 2020 год его якобы поймали на крупной взятке, в связи с чем глава КГГА Виталий Кличко отстранил Поворозника от должности.

11 марта 2021 года Кличко подписал распоряжение о возвращении Поворозника к исполнению обязанностей с 12 марта.

"Почти год без полноценной работы. Но это тоже опыт, который многому научил и оставил рядом только настоящих и верных друзей", - прокомментировал Поворозник возвращение к работе в фейсбуке.

Напомним, 14 апреля 2020 года ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что первого заместителя главы Киевской горадминистрации Николая Поворозника поймали на взятке.

Он якобы требовал 125 тысяч долларов от застройщика за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений. Представители СБУ и Нацполиции провели этот день в кабинете Поворозника обыск.

После этого мэр столицы Виталий Кличко отстранил Поворозника, а его обязанности возложил на Валентина Мондриевского.