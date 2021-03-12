Четыре экс-президента США снялись в социальной рекламе вакцины против ковида

Бывшие руководители государства также получили прививки.

?Четыре экс-президента США снялись в социальной рекламе вакцины против ковида
Фото: Скріншот відео

Четыре бывших президента США с женами снялись в социальной рекламе с призывом вакцинироваться от коронавируса.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В ролике приняли участие Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама - все ныне живущие бывшие президенты, кроме Дональда Трампа и Мелании Трамп. Они объясняют, почему стоит сделать прививку. Например, Обама говорит, что хочет снова встретиться с матерью жены, а Буш-младший - что хочет пойти на стадион Texas Ranger.

В рекламе также показали, как бывшие руководители государства получают свою дозу вакцины.

По данным CNN, Трамп и его жена Мелания не снимались в рекламе, поскольку сделали прививки в Белом доме еще в январе, но не рассказывали об этом. В начале пандемии Трамп скептически относился к информации о коронавирусе.

Джозеф Байден сделал прививку от ковида в прямом эфире 22 декабря прошлого года.

Напомним, кампания по вакцинации в США стартовала в конце декабря прошлого года. В марте Центр по контролю и профилактике заболеваний разрешил привитым двумя дозами вакцины собираться без масок небольшими группами в помещениях. Однако им все же рекомендуют воздержаться от необязательных поездок. Также полностью вакцинированные должны придерживаться масочного режима в публичных местах.

По состоянию на 11 марта 16 американских штатов отменили масочный режим.

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