Судьи Конституционного Суда набрали в помощники жен и родственников коллег, - расследование "Схем"

Помощники-родственники есть у трех судей действующего состава.

Судьи Конституционного Суда набрали в помощники жен и родственников коллег, - расследование "Схем"
Фото: facebook/Конституційний Суд України - офіційна сторінка

Судьи Конституционного Суда взяли на работу в качестве помощников жен и родственников своих коллег - действующих и бывших судей КС. Они были приняты вне конкурса и по представлению самих судей, говорится в расследовании "Схем".

Судья Александр Литвинов в декабре 2018 года взял на должность помощницы Юлию Касминину - дочь действующего судьи Конституционного Суда Александра Касминина. В прошлом году ей насчитали 400 тысяч гривен зарплаты, то есть примерно по 33 тысячи гривен ежемесячно.

За 2019 и 2020 годы Касминина получила две благодарности и грамоты от главы Конституционного Суда. Литвинов отказался комментировать, по какому принципу Касминина была принята на работу. Отец девушки в комментарии журналистам пояснил, что она стала помощницей "в соответствии с законом о Конституционном Суде".

Согласно этому закону, каждый судья должен иметь двух научных консультантов и помощника, которых назначает секретариат по представлению судьи. На должность научного консультанта может быть назначено лицо, являющееся гражданином Украины, имеющее высшее юридическое образование, а также стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее трех лет, и свободно владеющее государственным языком. Требования к помощникам в законе не прописаны.

Сам Касминин тоже имеет помощницу, приближенную к КС. Это Ольга Шаптала - невестка бывшей главы Конституционного Суда Натальи Шапталы.

Судья Виктор Кривенко взял помощницей Тамару Федоренко - жену экс-судьи КС Михаила Гультая. За прошлый год она получила 450 тысяч грн зарплаты, имеет грамоту от главы КСУ.

Бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук в комментарии заявил, что считает такие назначения непотизмом, приемом на работу родственников или знакомых независимо от профессиональных способностей.

"Это непотизм. С точки зрения общего восприятия правосудия - это не частная юридическая фирма, которую построил себе Тупицкий. КСУ - это серьезное государственное учреждение", - отметил он.

Напомним, что с декабря Конституционный Суд фактически не имеет председателя, ведь президент Владимир Зеленский отстранил Александра Тупицкого на фоне фигурирования главы КС в расследовании. Сам Тупицкий отстранения не признает и продолжает созвать специальные заседания суда. Впрочем, на рабочее место он попасть не может - работники госохраны не допускают его.

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