Мэр Тернополя предупредил, что за нарушение карантина в учреждениях будут отключать воду и отопление

"Развлекательные заведения, ночные заведения нарушают карантинные требования, чем создают угрозу распространения инфекции".

Мэр Тернополя предупредил, что за нарушение карантина в учреждениях будут отключать воду и отопление
Фото: news.dtkt.ua

Мэр Тернополя Сергей Надал предупредил, что учреждениям, которые не соблюдают карантин, будут отключать воду, отопление и другие сети.

Об этом он рассказал в своем видеообращении в фейсбуке.

Надал отметил, что в последнее время от контролирующих органов поступают сообщения о нарушениях со стороны субъектов хозяйствования.

"Особенно развлекательные заведения, ночные заведения нарушают карантинные требования, чем создают угрозу распространения инфекции", - рассказал мэр.

Он добавил, что сейчас правоохранителям поручено усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Также к этой работе поручено присоединиться управлению торговли.

"И в случае необходимости тем заведениям, где будет доказано, что их работа способствует распространению инфекции, если они не будут прислушиваться к рекомендациям, речь пойдет об отключении подачи воды, работы канализации, тепла и других сетей", - сообщил Надал.

Напомним, накануне Минздрав обновил разделение на карантинные зоны. Сейчас в оранжевой - девять областей и Киев. Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 9 регионах: Киеве, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

9 марта в Черновцах выписали рекордный штраф за нарушение масочного режима.

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