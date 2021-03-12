В Нью-Йорке начали расследование в отношении импичмента губернатора штата Эндрю Куомо, которого обвинили в домогательствах

Законодатели штата Нью-Йорк начали расследование импичмента губернатора Эндрю Куомо (Демократическая партия), которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах.

После трехчасового экстренного заседания Ассамблея штата объявила, что предоставит судебному комитету широкие полномочия для расследования харассмента со стороны губернатора, в частности в отношении сексуальных преследований женщин и возможных неправомерных действий его администрации, связанных со смертями от коронавируса в домах престарелых. Если для открытия процедуры импичмента найдут достаточно оснований, это станет прецедентом более чем за столетие. New York Times отмечает, что последний раз импичмент для губернатора штата Нью-Йорк рассматривался более 100 лет назад.

"Сообщения об обвинении губернатора являются серьезными", - заявил демократ, спикер Ассамблеи Карл Е. Хисти. Он добавил, что в ходе расследования будут опрашивать свидетелей и проверять документы.

В законодательном органе штата 59 демократов (это 40% членов партии в Ассамблее и Сенате) подписали заявление с требованием к Куомо уйти в отставку.

Сам Куомо отрицает, что когда-нибудь позволял себе "неуместно прикасаться" к сотрудницам, но извинился перед женщинами, которых мог обидеть.

В США импичмент можно объявить не только президенту, но и любому государственному служащему. В Нью-Йорке требовать импчмента может нижняя палата - Ассамблея, а Сенат рассматривает дело. Не менее 11 губернаторов различных штатов проходили процедуру импичмента. Двенадцатый, губернатор штата Оклахома Ли Крюс, избежал запуска процедуры в 1912 году, потому что для этого не хватило одного голоса.

Напомним, что в конце февраля две бывшие помощницы губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинили его в сексуальных домогательствах, в частности, в том, что он касался их против воли. Одна из женщин также рассказала, что ее босс задавал очень личные вопросы, например, о том, имела ли она отношения с мужчинами старше ее. Эндрю Куомо все обвинения отвергает. В комментарии The New York Times он подтвердил, что задавал Шарлотт Беннет личные вопросы, но по его мнению, он действовал "по-менторски".