?Организаторы "Евровидения" требуют от Беларуси заменить песню из-за политического подтекста

Музыканты группы "Галасы ЗМеста" не скрывают своих симпатий к режиму Лукашенко и смеются над протестующими.

Организаторы "Евровидени" требуют от Беларуси заменить песню "Я научу тебя" группы "Галасы ЗМеста", представленную для участия в конкурсе в 2021 году.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба организаторов.

Отмечается, что песня "ставит под сомнение неполитический характер конкурса". Кроме того, последние реакции на участие в конкурсе с этой песней могут подорвать репутацию "Евровидения".

Поэтому организаторы конкурса попросили Минск или изменить текст, или предложить новую песню, соответствующую правилам. В случае отказа Беларусь могут дисквалифицировать.

Statement from the EBU regarding Belarus’ Eurovision Song Contest 2021 entry. pic.twitter.com/q25Eh80Plx — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 11, 2021

Музиканты группы "Галасы ЗМеста" не скрывают своих симпатий к режиму Александра Лукашенко, и во многих песнях прямо или косвенно смеются над теми, кто выступает за изменения в стране.

Рефреном песни стали такие слова: "Я научу тебя плясать под дудочку ... Я научу тебя клевать на удочку ... Я научу тебя ходить по струночке ... Ты будешь всем доволен, рад всему».

В провластных СМИ творчество группы называют "народной сатирой".

Напомним, в этом году песенный конкурс "Евровидение" состоится вживую и со зрителями.

Украину на конкурсе представит группа Go_A. Она стала победителем на национальном отборе в 2020 году, но из-за коронавируса Евровидение не состоялось, и за группой оставили право представлять Украину на конкурсе в 2021 году.