?Организаторы "Евровидения" требуют от Беларуси заменить песню из-за политического подтекста

Музиканты группы "Галасы ЗМеста" не скрывают своих симпатий к режиму Александра Лукашенко, и во многих песнях прямо или косвенно смеются над теми, кто выступает за изменения в стране.
Рефреном песни стали такие слова: "Я научу тебя плясать под дудочку ... Я научу тебя клевать на удочку ... Я научу тебя ходить по струночке ... Ты будешь всем доволен, рад всему».
В провластных СМИ творчество группы называют "народной сатирой".
Напомним, в этом году песенный конкурс "Евровидение" состоится вживую и со зрителями.
Украину на конкурсе представит группа Go_A. Она стала победителем на национальном отборе в 2020 году, но из-за коронавируса Евровидение не состоялось, и за группой оставили право представлять Украину на конкурсе в 2021 году.