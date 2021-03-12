США рассчитывают на расследование в Украине деятельности Коломойского, - Волкер

Дипломат напомнил, что перед национализацией из ПриватБанка были украдены миллиарды долларов вкладчиков.

Соединенные Штаты ожидают, что Украине удастся удержать ПриватБанк от выплат его бывшим владельцам и расследовать обстоятельства, которые привели к национализации банка, в частности, деятельность его бывшего владельца Игоря Коломойского.

Об этом заявил директор Института Маккейна, бывший спецпредставитель Государственного департамента США в Украине (2017-2019) Курт Волкер, передает “Интерфакс-Украина”.

"Были ожидания, что Украина со своей стороны сделает свою часть работы, расследуя его криминальную активность (Игоря Коломойского - ред.) в Украине. Ведь не секрет, что один из вопросов, с которым он связан, это ПриватБанк, из которого были фактически украдены миллиарды долларов вкладчиков", - сказал Волкер в ходе публичной дискуссии в Киеве , отвечая на вопрос об ожиданиях США относительно дальнейших шагов Украины после внесения Коломойского в список санкций.

По мнению дипломата, в кругах американского политикума есть предположение, что ПриватБанк удастся удержать от выплаты каких-либо компенсаций бывшим владельцам.

Напомним, в августе прошлого года США обвинили Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка и использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире. Министерство юстиции США требует конфисковать два объекта коммерческой недвижимости, которые олигарх приобрел якобы на украденные у ПриватБанка средства.

Коломойский отрицает обвинения. По его словам, все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и из доходов других бизнесов, которые хранились в ПриватБанке.

В мае 2020-го в Огайо, где расследуются возможные финансовые преступления Коломойского, созвали большое жюри присяжных. Большое жюри расследует обвинения в отмывании денег, выведенных из ПриватБанка перед национализацией. Якобы деньги собирали в Украине как депозиты населения, а в США на них скупали активы.

31 декабря прошлого года Минюст США подал иск о конфискации третьего актива Коломойского и Боголюбова, обвинив их в использовании незаконно присвоенных средств для покупки недвижимости в Кливленде, штат Огайо.