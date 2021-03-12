На Донбассе ранен украинский военный

Неподалеку Новозвановки в Луганской области роSSийские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел украинских позиций. Один военнослужащий ВСУ был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки “Север”.

"Оккупанты использовали по нашим воинам автоматические станковые гранатометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раненому оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

"О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, с начала текущих суток роSSийско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня , обстреляв позиции Вооруженных сил Украины из автоматических станковых гранатометов недалеко от населенного пункта Пищевик, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".