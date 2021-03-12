СБУ разоблачила более 90 попыток вербовки жителей Донбасса спецслужбами РФ

От украинцев требовали собирать и передавать информацию о дислокации и перемещениях военных подразделений.

СБУ разоблачила более 90 попыток вербовки жителей Донбасса спецслужбами РФ
Фото: pravda.com.ua

В течение 2020-2021 годов контрразведка Службы безопасности Украины зафиксировала более 90 попыток вербовки жителей Донецкой и Луганской областей спецслужбами РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях.

Отмечается, что в основном к противоправной деятельности пытаются привлекать украинских граждан, которые выезжают в РФ по своим делам.

"Установлены случаи задержания людей во время прохождения паспортного и таможенного контроля под видом дополнительной проверки документов. После этого представители спецслужб РФ старались привлечь задержанных к негласному сотрудничеству в ущерб государственной безопасности Украины. Угрозами и запугиванием от украинцев требовали собирать и передавать информацию о дислокации и перемещениях военных подразделений. Также «кураторов» интересовали персональные данные военнослужащих Вооруженных Сил Украины и сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что такие действия квалифицируются в соответствии со ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и наказываются лишением свободы на срок до 15 лет. Вместе с тем гражданин Украины, который не согласился на выполнение преступного задания, полученного от представителей иностранной спецслужбы, и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними, освобождается от уголовной ответственности.

Напомним, что с 2014 года Служба безопасности Украины открыла 16 643 уголовных производства о государственной измене и терроризме. Практически весь массив подобных преступлений связан с оккупацией и агрессией РФ.

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