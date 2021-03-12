В Раде инициируют проведение проверки Луганской военно-гражданской администрации

С 2014 года в области нет ни одного построенного дома для временно перемещенных лиц.

Депутаты фракции "Слуга народа" инициируют проведение полного аудита Луганской военно-гражданской администрации.

Об этом сообщил заместитель главы фракции Максим Ткаченко, передает "Интерфакс-Украина".

"С 2014 года в Луганской области нет ни одного построенного дома для временно перемещенных лиц. Областная власть в лице руководителя области Сергея Гайдая уверяет, что вопрос рассматривается, но все стоит на месте. Поэтому депутаты настаивают на срочном аудите деятельности руководства области", - сказавТкаченко.

Он сообщил, что поднял этот вопрос во время выездного заседания мониторинговой миссии Комитета Совета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Ткаченко отметил, что на строительство жилья для переселенцев выделяются и бюджетные средства, и средства международных финансовых доноров, однако сооружение объектов затягивается и превращается в долгострои.

Заместитель председателя Комитета Руслан Горбенко также высказался за создание временной следственной комиссии для расследования растраты бюджетных средств и международной помощи.

"ВСК должна расследовать этот вопрос и достичь результатов. Деньги выделяются в течение семи лет, но ни один дом не введен в эксплуатацию. Мы должны взять этот вопрос под контроль комитета и расследовать растрату средств на всех объектах", - сказал Горбенко.

Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский пообещал, что на Донбассе построят новый аэропорт - между Луганской и Донецкой областями.