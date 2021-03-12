СНБО принял проект Стратегии деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма

Работа над документом продолжалась более года.

Совет национальной безопасности и обороны одобрил проект "Стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя".

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Интерфакс-Украина".

"Это первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова РоSSийской Федерацией, который дает четкий указатель, каким образом мы будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма", - сказал он на брифинге по окончании заседания СНБО.

Работа над документом продолжалась более года с привлечением представителей многих институтов, в частности - Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, в мае прошлого года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине разрабатывают концепцию возвращения оккупированного Россией Крыма под контроль украинской власти. Для этого, по его словам, необходимо решить несколько тактических и одну стратегическую задачу.

Позже в Офисе президента сообщили, что планируется принятие закона о коренных народах Украины, чтобы закрепить это понятие на уровне государства и продемонстрировать, что в Украине есть три коренных народа, имеющих отношение к Крымскому полуострову: крымские татары, караимы и крымчаки.

В феврале 2021 года СНБО рассмотрел проект государственной стратегии по деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в закрытом режиме.