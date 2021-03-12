Оккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ возле Пищевика

начала текущих суток роSSийско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины из автоматических станковых гранатометов недалеко от населенного пункта Пищевик, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

На других участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

"Обо всех фактах нарушений со стороны роSSийско оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ . Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинскими воинами", - отметили в штабе.

Также сообщается, что пиротехники ГСЧС разминировали почти 5,5 гектаров территории и передали на уничтожение 127 взрывоопасных предметов.

Напомним, в среду, 10 марта, в результате обстрела роSSийскими наемниками украинских позиций близ Старогнатовки погиб украинский военнослужащий.