Оккупанты в Крыму провели рейды в домах "свидетелей Иеговы"

Силовики пришли с обысками минимум в 9 домов. Четыре человека задержаны для допроса.

РоSSийские силовики в оккупированном Крыму 11 марта провели обыски в помещениях участников религиозного объединения “свидетели Иеговы”.

Об этом сообщает пресс-служба роSSийского отделения "Свидетелей Иеговы".

Силовики пришли с обысками минимум в 9 домов. Четыре человека задержаны для допроса, одного из них силовики увезли в Симферополь, сообщает организация.

"По предварительным данным, причиной рейда стало новое уголовное дело "о финансировании экстремистской организации". Обыски санкционировал судья Киевского районного суда Симферополя Виктор Крапко. Подробности выясняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обыска у 42-летнего Тараса Кузьо изъяли всю электронную технику и большую сумму денег. Силовики выломали двери, не дожидаясь, пока хозяин их откроет. Ранее в жилье мужчины уже дважды проводили обыск. Тогда силовики искали связь с Артемом Герасимовым, свидетелем Иеговы, который позже был осужден на 6 лет колонии за участие в организации.

После оккупации Крыма в 2014 году РоSSия вопреки Женевской конвенции распространила на полуостров действие своего законодательства. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, это поставило вне закона, в частности, около 8 тысяч прихожан церкви "Свидетели Иеговы". Притеснениям на полуострове подвергается также община Православной церкви Украины. В МИД Украины фиксируют также давление на крымских татар и членов мусульманской общины Крыма.

Напомним, в июне суд в Крыму заменил свидетелю Иеговы штраф шестью годами заключения.

В 2017 году роSSийский Верховный суд признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской религиозной организацией и запретил ее деятельность. После оккупации представителей этого вероисповедания начали преследовать в Крыму.