Оккупанты в Крыму провели рейды в домах "свидетелей Иеговы"

Силовики пришли с обысками минимум в 9 домов. Четыре человека задержаны для допроса.

РоSSийские силовики в оккупированном Крыму 11 марта провели обыски в помещениях участников религиозного объединения “свидетели Иеговы”.

Об этом сообщает пресс-служба роSSийского отделения "Свидетелей Иеговы".

Силовики пришли с обысками минимум в 9 домов. Четыре человека задержаны для допроса, одного из них силовики увезли в Симферополь, сообщает организация.

"По предварительным данным, причиной рейда стало новое уголовное дело "о финансировании экстремистской организации". Обыски санкционировал судья Киевского районного суда Симферополя Виктор Крапко. Подробности выясняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обыска у 42-летнего Тараса Кузьо изъяли всю электронную технику и большую сумму денег. Силовики выломали двери, не дожидаясь, пока хозяин их откроет. Ранее в жилье мужчины уже дважды проводили обыск. Тогда силовики искали связь с Артемом Герасимовым, свидетелем Иеговы, который позже был осужден на 6 лет колонии за участие в организации.

После оккупации Крыма в 2014 году РоSSия вопреки Женевской конвенции распространила на полуостров действие своего законодательства. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, это поставило вне закона, в частности, около 8 тысяч прихожан церкви "Свидетели Иеговы". Притеснениям на полуострове подвергается также община Православной церкви Украины. В МИД Украины фиксируют также давление на крымских татар и членов мусульманской общины Крыма.

Напомним, в июне суд в Крыму заменил свидетелю Иеговы штраф шестью годами заключения.

В 2017 году роSSийский Верховный суд признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской религиозной организацией и запретил ее деятельность. После оккупации представителей этого вероисповедания начали преследовать в Крыму.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Оккупанты в Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициямОккупанты в Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям
Китайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в УкраинеКитайскую вакцину Sinovac планируют поставить до 15 марта, - представитель в Украине
РоSSийской фотомодели запретили въезд в Украину на три годаРоSSийской фотомодели запретили въезд в Украину на три года
Украинские министры решили вакцинироваться от ковидаУкраинские министры решили вакцинироваться от ковида
Польша обвинила роSSийского консула в распространении COVID-19Польша обвинила роSSийского консула в распространении COVID-19
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ возле ПищевикаОккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ возле Пищевика
С начала суток оккупанты четыре раза нарушали режим прекращения огня на ДонбассеС начала суток оккупанты четыре раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе
Оккупанты 21 раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупанты 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
В Киеве провели ежегодную акцию солидарности с оккупированным КрымомВ Киеве провели ежегодную акцию солидарности с оккупированным Крымом
Оккупанты девять раз за сутки нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупанты девять раз за сутки нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Оккупанты обстреляли ВСУ из гранатометов у ВодяногоОккупанты обстреляли ВСУ из гранатометов у Водяного
Оккупанты в Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициямОккупанты в Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям
Оккупанты стреляли из минометов, гранатометов и пулеметовОккупанты стреляли из минометов, гранатометов и пулеметов
Оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
На Донбассе оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огняНа Донбассе оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня
Последние новости
Подгружаем последние новости