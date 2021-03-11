Секретарь СНБО: "Мотор Сич" вернут украинскому народу

Вопрос, как предприятия оборонно-промышленного комплекса оказались в частных руках, будет рассматриваться отдельно.

Секретарь СНБО: "Мотор Сич" вернут украинскому народу
Фото: Економічна правда

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о возвращении ПАО "Мотор-Сич" в государственную собственность.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания.

"Речь идет о предприятии "Мотор-Сич" в Запорожье. На сегодняшний день принято соответствующее решение. Согласно этому решению, предприятие" Мотор-Сич "будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время", - сказал Данилов.

Он добавил, что вопрос, как предприятия оборонно-промышленного комплекса оказались в частных руках, будет рассматриваться отдельно.

"Если предприятие является для нас стратегически важным, законно мы будем это делать с остальными предприятий", - отметил Данилов.

По его словам, это делается для национальной безопасности, а люди, которые инвестировали в предприятия, будут получать компенсации.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в ближайшее время в Верховную Раду внесут законопроект о национализации завода "Мотор Сич".

4 сентября 2020 года китайские инвесторы "Мотор Сичи" направили Министерству юстиции Украины сообщение об инвестиционном споре с требованием возместить 3,5 миллиарда долларов. В начале декабря китайская сторона направила обращение в международный арбитраж согласно договору между Украиной и Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Китайцы еще в 2016 году договорились с владельцем "Мотор Сичи" Вячеславом Богуслаевым о покупке завода, но сделка не была завершена из-за вмешательства государства.

В июле 2017 года СБУ возбудила уголовное производство о диверсии, а с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств акции "Мотор Сич" находятся под арестом.

В январе 2021 года США внесли в "черный список" китайскую компанию Skyrizon, которая пытается приобрести "Мотор Сич" вместе с украинским бизнесменом Александром Ярославским.

Украина вслед ввела санкции против Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd и ее дочерних компаний Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Skyrizon Aircraft Holdings Limited, а также Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. и трех граждан Китая, среди которых владелец Skyrizon Ван Цзин и президент компании Ду Тао.

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