ВАКС отменил постановление детектива НАБУ о прекращении досудебного расследования по делу Януковича

Судья пришла к выводу, что из содержания постановления невозможно установить мотивы следствия для необходимости обратиться с запросом о международной правовой помощи.

ВАКС отменил постановление детектива НАБУ о прекращении досудебного расследования по делу Януковича
Фото: ЕPA/UPG

Во вторник, 9 марта, следственный судья Высшего антикоррупционного суда отменила постановление детектива Национального антикоррупционного бюро о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Отмечается, что в соответствии с нормами законодательства, при рассмотрении жалобы на постановление детектива о приостановлении досудебного расследования, следственный судья обязан установить, соответствует ли обжалуемое постановление требованиям закона и основывается ли на принципах уголовного производства, с точки зрения формальных и содержательных критериев.

"Заслушав участников процесса, судья по пришла к выводу, что из содержания обжалуемого постановления невозможно установить мотивы следствия для необходимости обратиться с запросом о международной правовой помощи в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Согласно ч. 5 ст. 110 УПК, постановление следователя, прокурора состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей. При этом мотивировочная часть должна содержать сведения о: содержании обстоятельств, являющихся основаниями для принятия постановления; мотивах принятия постановления, их обоснование и ссылки на положения настоящего Кодекса.

Поскольку постановление детектива является процессуальным решением в конкретном уголовном производстве с определенным предметом доказывания, постановление о прекращении уголовного производства должно содержать сведения, релевантные обстоятельствам уголовного преступления и изложенным в подозрении.

"Фактически, обжалуемое постановление состоит из фабулы уголовного правонарушения, которое содержится в выписке из ЕРДР, и одного предложения о выполнении всех необходимых и возможных следственных (разыскных) и других процессуальных действий, а также наличия необходимости выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества", - говорится в сообщении.

В ВАКС отметили, что детектив не предоставил никаких документов, из которых можно установить, на выполнение каких именно процессуальных действий направлен запрос в рамках международного сотрудничества. Следовательно, у следственного судьи отсутствует возможность установить, какие именно обстоятельства намерен подтвердить или опровергнуть орган досудебного расследования и каким образом они соотносятся с обстоятельствами уголовного преступления, в совершении которого подозревается бывший президент.

Напомним, в октябре прошлого года ВАКС отказался арестовать Януковича в рамках дела о завладении комплексом зданий и сооружений резиденции "Межигорье". Отмечалось, что причины отказа - нарушение правил объявления подозреваемого лица в международный розыск. Также на момент подачи заявления об избрании меры пресечения органы досудебного расследования не возобновили расследование в данном уголовном производстве, как того требует законодательство.

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