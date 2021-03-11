С 2014 года СБУ открыла более 16,6 тыс. уголовных производств о государственной измене и терроризме

По состоянию на начало марта в розыск объявлены 66 подозреваемых в госизмене, шпионаже, терроризме или дезертирстве.

С 2014 года СБУ открыла более 16,6 тыс. уголовных производств о государственной измене и терроризме
Фото: pravda.com.ua

С 2014 года Служба безопасности Украины открыла 16 643 уголовных производства о государственной измене и терроризме. Практически весь массив подобных преступлений связан с оккупацией и агрессией РФ.

Об этом во время заседания в Совете нацбезопасности и обороны сообщил глава СБУ Иван Баканов, отмечали в пресс-центре Службы безопасности.

По состоянию на начало марта СБУ проводит досудебное расследование 134 уголовных производств о государственной измене и 572 - о ведении террористической деятельности в различных проявлениях (финансирование, участие, содействие и т.д.). За государственную измену, шпионаж, дезертирство, террористическую деятельность и нарушение присяги Департамент контрразведки СБУ осуществляет розыск 66 человек, в том числе 54 главарей террористов ОРДЛО.

"За последние 7 лет следователи СБУ открыли 16 643 уголовных производства. Они касаются именно государственной измены и преступлений террористической направленности. То есть речь идет о статьях 111, 258 - 258-1, 258-2, 258-3, 258-4 и 258-5 Уголовного кодекса Украины", - отметил Баканов.

Также СБУ осуществляет досудебное расследование масштабного дела по факту развязывания и ведения агрессивной войны против Украины со стороны РФ. В рамках этого преступления спецслужба объявила ряд подозрений роSSийским чиновникам, в том числе заместителю министра обороны РФ Андрею Картаполову.

Напомним, что на сегодняшнем заседании СНБО Служба безопасности получила поручение проверить депутатов, голосовавших за "Харьковские соглашения", согласно которым РоSSия разместила в Крыму свой флот.

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