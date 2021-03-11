СНБО продлил санкции против двух роSSийских банков еще на три года

9 марта у них заканчивается срок ограничений, продолженных в 2019 году.

СНБО продлил санкции против двух роSSийских банков еще на три года
Фото: ЦЕНЗОР

Совет национальной безопасности и обороны продлил санкции против двух роSSийских банков на три года.

Об этом заявил на брифинге секретарь СНБО Александр Данилов.

"На сегодняшний день у нас было 2 роSSийских банка, подвергшихся санкциям еще с 2019 года. 19 марта у них заканчивается срок (санкций, - ред.). Двум этим роSSийским банкам продлен срок этих санкций еще на три года", - сказал он .

Напомним, в марте 2019 года Украина продлила на два года санкции против банков с роSSийским госкапиталом - Сбербанка и Проминвестбанка.

Санкции, предусматривающие ограничения на вывод капитала за пределы страны в пользу связанных лиц, впервые были введены в 2017 году. Тогда под них попали пять украинских банков, принадлежавших РоSSии: ОАО "Сбербанк", ОАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк), ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк".

В течение первого года РоSSии удалось продать только небольшой львовский банк "ВиЭс Банк" - его приобрел бизнесмен Сергей Тигипко. В следующем году БМ Банк добровольно прекратил банковскую деятельность, а ВТБ - обанкротился.

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