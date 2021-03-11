Министр культуры публично вакцинировался против ковида

Ткаченко призвал публичных и общественных деятелей собственным примером популяризировать вакцинацию.

Министр культуры публично вакцинировался против ковида
Фото: Макс Требухов

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко вакцинировался против коронавируса в прямом эфире в рамках форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Вот пришел «День В» и ко мне. На днях увидел в Фейсбуке акцию врачей, призывавших своих коллег вакцинироваться. А сегодня - был поражен тем, как компания вакцинации врачей фактически провалилась в Черновцах. Поэтому решил и сам принять участие в продвижении вакцинации. Особенно учитывая, что одну ампулу на несколько доз разделил с врачами", - написал Ткаченко.

Министр отметил, что в вопросе безопасности прививки надо доверять специалистам, а не корреспондентам в соцсетях или заявлениям политиков. Ткаченко также отметил, что прививки делаются вакциной, прошедшей соответствующую регистрацию и одобренной правительствами таких стран как Канада и Великобритания.

"Считаю рекламу вакцинации от ковида-19 очень важным шагом. Все мы хотим без ограничений заходить в кафе. Все мы хотим без опаски находиться среди других зрителей в кинотеатре. Каждый из предпринимателей хочет вернуться к ведению бизнеса без карантинных запретов и ограничений. Но для этого мы должны предупредить заболевание ковидом. И чем больше людей прививаются, тем скорее мы остановим пандемию", - добавил Ткаченко.

Фото: Александр Ткаченко

Он напомнил, что каждый, кто желает вакцинироваться, должен зарегистрироваться в приложении "Дія" и подать заявку. Публичные и общественные деятели, готовые собственным примером популяризировать вакцинацию, могут претендовать на прививки остатками доз.

"Призываю всех украинских звезд и политиков принять участие в продвижении вакцинации в нашей стране. Вакцинируйте себя, своих детей и родственников. Делайте селфи, снимайте видео и выкладывайте их в соцсети. Рассказывайте о безопасности вакцины и важности прививки. Я уже попробовал", - отметил министр культуры.

Напомним, по состоянию на утро 11 марта в Украине 29 378 человек получили первую дозу вакцины от COVID-19.

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