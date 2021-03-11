НАПК обновило реестр коррупционеров

Национальное агентство по предупреждению коррупции обновило реестр коррупционеров. Презентация нового портала corruptinfo.nazk.gov.ua состоялась в четверг в Киеве .

Как сообщается на сайте НАПК, реестр получил усовершенствованный поиск и карту, которая покажет, сколько человек привлечено к ответственности за коррупцию в каждой отдельной области.

Также добавлена интеграция с Prozorro, благодаря которой государственные учреждения смогут узнать, есть ли в реестре коррупционеров компания, участвующая в их тендере, а компаниям не нужно будет тратить дополнительное время на формирование соответствующей справки.

Обновление реализовали при поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS", в рамках поддержки развития сферы открытых данных в Украине.

Реестр коррупционеров содержит информацию обо всех физических и юридических лицах, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения. НАПК администрирует этот реестр с февраля 2019 года, ранее этим занималось Министерство юстиции Украины. Данные вносятся в реестр на основании решений судов, поступающих в НАПК, или на основании приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности.