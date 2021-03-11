У Кличко появится двенадцатый заместитель

Киевсовет согласовал кандидата на должность руководителя цифровой трансформации.

У Кличко появится двенадцатый заместитель
Фото: kyivcity.gov.ua

Киевский городской совет на заседании в четверг согласовал назначение нового заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. Им станет Петр Оленич, который будет так называемым CDTO, руководителем цифровой трансформации.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Городская власть стремится сделать управление Киевом простым и удобным. Я не хочу очередей и походов горожан к чиновникам. Моя цель - перевести все сервисы города в онлайн и автоматизировать не менее 20% внутренних процессов органов власти за 2 года", - сказал Оленич во время заседания .

Его поддержали 78 депутатов Киевсовета.

Оленич - юрист по специальности. Имеет опыт работы в Министерстве юстиции. Впоследствии работал в должности менеджера в Департаменте жилищной недвижимости компании KDD Group, заместителем начальника Киевского областного филиала государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра», начальником Главного управления Госземагентства в Сумской области.

С 2017 года занимает должности в КГГА. В последнее время был директором Департамента земельных ресурсов.

Оленич будет уже двенадцатым заместителем Виталия Кличко.

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