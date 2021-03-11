Адвокаты Порошенко заявили о попытке фабрикации нового дела против него

"В Офисе Генпрокурора ищут того, кто согласится подписать подозрение".

Адвокаты Порошенко заявили о попытке фабрикации нового дела против него
Фото: eurosolidarity.org

Офис президента Зеленского поставил задачу СБУ сфабриковать очередное дело против Петра Порошенко. Об этом на брифинге в агентстве «Интерфакс-Украина» заявил адвокат пятого Президента Илья Новиков. Он также отметил, что в Офисе Генпрокурора ищут того, кто согласится подписать подозрение.

«Сейчас, по нашей информации, СБУ поручено в короткие сроки найти что-то по Порошенко. Это хорошо перекликается с тезисами, озвученными Офисом президента в недавнем интервью пресс-секретаря Мендель. Это полностью совпадает с тем, что мы видим в поведении и СБУ, и Офиса президента, и Офиса Генпрокурора», - говорит Новиков.

«Офис президента активно ищет в Офисе Генпрокурора того, кто пойдет на сотрудничество с ними и пойдет на подписание подозрения Порошенко. Потому что после всех событий 2019 года, и особенно 2020-го, желающих делать это очевидно не так много, как раньше», - говорит Новиков.

Адвокат Игорь Головань также в очередной раз напомнил, что для выполнения задач по преследованию Петра Порошенко ГБР грубо нарушает закон и пользуется «прикрытием» скандального Печерского суда.

«Ради того, чтобы досадить Петру Порошенко - лидеру оппозиции, чтобы организовать политические преследования в удобном для них Печерском суде, фактически поставлена вне закона вся деятельность центрального аппарата Государственного бюро расследований. Потому что они же не могут обращаться в различные суды, они обращаются только в Печерский, не только в делах Петра Порошенко, но и всех остальных», - говорит Игорь Головань.

Адвокат также отметил, что во время отчета в Верховной Раде Украины глава ГБР Сухачев солгал народным депутатам, заявив, что местонахождение ГБР определяется, согласно разъяснению Верховного Суда Украины, по месту юридического адреса. На самом деле, как показывает полученный из Верховного Суда ответ на запрос адвокатов, такого разъяснения нет.

«Мы считаем, что эти ложные утверждения, которые господин Сухачев делал в Верховной Раде, и его указания следователям общаться только с Печерским судом является свидетельством того, что его так же «взяли в оборот», как и его предшественников, начиная с Романа Трубы», - говорит Новиков.

Адвокат Игорь Головань напомнил, что недавно Киевский апелляционный суд отказал в ходатайстве представителю прокуратуры и подтвердил, что дела, которые расследует ГБР, должны рассматриваться Шевченковским районным судом Киева, а не Печерским.

«Вся деятельность ГБР, которая ведется сейчас и которая искусственно подводится под подсудность Печерского суда, является незаконной. И мы обращаем на это внимание в том числе и наших коллег адвокатов, которым приходится взаимодействовать с ГБР», - говорит Илья Новиков.

«Я еще раз хочу призвать: проверьте информацию, которую мы считаем достоверной, проводятся ли еженедельные совещания президентом Зеленским со своими силовиками? Обсуждается ли на них поиск и создание искусственного компромата на Петра Порошенко? Это сегодня достаточно важный показатель того, что происходит в целом в руководстве Офиса президента и силовых ведомств», - резюмирует Илья Новиков.

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