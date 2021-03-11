В Украине со следующей недели при СНБО начнет работать Центр противодействия дезинформации.

Об этом на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Проблема противодействия дезинформации требует скоординированной деятельности всех государственных учреждений: и парламента, и правительства, и гражданского общества, и привлечения не только ресурсов нашего государства, но и международных партнеров. Страны НАТО имеют очень хороший опыт в этом, но никто за последние годы не был объектом столь масштабной дезинформации, которая происходит в Украине", - сказал Ермак.

"Не случайно президент Зеленский еще летом прошлого года выступил с инициативой создания международного центра противодействия дезинформации. Во исполнение поручения президента в ближайшие дни начнет работу такой международный центр, который будет создан на базе Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сообщил глава Офиса президента .

По его словам, центр не будет политическим органом, но будет находиться под пристальным контролем со стороны президента.

"Я думаю, уже в течение нескольких недель и будущий руководитель этого центра, и его сотрудники смогут более подробно ознакомить общество и медиа с деятельностью этого центра", - сказал Ермак.